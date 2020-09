Bijna dubbel zoveel besmettingen dan 8 dagen geleden in Grimbergen Margo Koekoekx

22 september 2020

12u59 0 Grimbergen In gemeente Grimbergen stijgt het aantal besmettingen fors. Op 14 september waren het nog 38 van de 38.000 inwoners op 14 dagen tijd. Vandaag zijn dat er 68. De crisiscel zit vandaag voor het eerst in grote groep samen.

In Grimbergen raakten 68 personen besmet met het virus in de afgelopen veertien dagen. Daarmee staat Grimbergen op de derde plek in Vlaams-Brabant wat het aantal individuele besmettingen betreft. Vilvoorde staat op de eerste plaats. Omgerekend gaat het om 179 gevallen per 100.000 inwoners.

“Het gaat nog steeds om individuele gevallen. We hebben nog geen haarden ontdekt. Ik vind dat het nog meevalt. Deze namiddag zitten we samen met de crisiscel. Voor het eerst gaan we met zoveel betrokkenen rond de tafel zitten. Eerstelijnszorg, woonzorgcentra, scholen, en nog betrokkenen”, zegt burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld).

Jongeren

Net als in Vilvoorde ziet de burgemeester een link met de nabijheid van Brussel. “Mensen die er werken of familie bezoeken lopen het op en brengen het mee. We zien telkens nieuwe besmettingen bij jongeren in Borrekensveld en aan Bloemendal. Ik ga niet panikeren. Voor mij telt het aantal gevallen die medische hulp nodig hebben”, klinkt het.

Bij zijn weten zijn er nog steeds geen klassen die in quarantaine moesten. Ook de woonzorgcentra zijn coronavrij wat de verblijvers betreft. Twee medewerkers bij woonzorgcentrum Eigen Thuis bleven wel thuis nadat ze besmet bleken.

De mondmaskerplicht in openlucht blijft zoals aangeduid gelden aan de Piereman in Strombeek-Bever.