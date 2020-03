Bij Frituur 1850 brengen ze de frietjes tot aan je auto Creatieve oplossingen om virusvrij naar de frituur te kunnen Margo Koekoekx

15 maart 2020

06u45 10 Grimbergen “Met welke wagen rijdt u? Waar staat u geparkeerd?”, dat zijn vanaf nu standaardvragen in Frituur 1850. Om het voor zichzelf en voor de klanten zo veilig mogelijk te houden pasten ze daar het een en ander aan. “We sloten één van de twee ingangen, maken visueel duidelijk waar de klanten mogen staan en na het bestellen wachten ze in hun auto op de frietjes”, legt zaakvoerder Lena Luan (30) uit.

Wanneer je binnenkomt vallen de rechthoekige markeringen op de vloer meteen op. “Zo houden de klanten voldoende afstand van elkaar en ze mogen met maximaal vier tegelijk binnen.” Vervolgens geven ze aan met welke auto ze zijn en waar die geparkeerd staat. Als de bestelling klaar is, gaat jobstudent Tristan Luc (20) ze persoonlijk brengen. “Ik heb mijn kilometers al gezien hoor, sommigen staan toch 100 meter verder. Goed voor de conditie. Maar als dat ervoor zorgt dat we frieten mogen en kunnen blijven bakken, doen we dat met plezier.” En de klanten die wij zien langskomen zijn daar allemaal heel tevreden mee.

Hinkstapspel

“Het doet me een beetje denken aan een hinkstapspel van vroeger op de speelplaats”, lacht Steven Van Campenhout, één van de klanten. Hij en zijn vrouw Nathalie Dille zijn blij dat ze nog in hun gebruikelijke frituur terechtkunnen. “We wonen hier om de hoek en hebben gisteren ons laatste restaurantje gedaan. We moesten er van profiteren, toch? Ik vind het allemaal heel jammer en triestig voor al die zaken. Wie weet hoeveel hun faillissement zullen moeten aanvragen?”, zegt Nathalie. “Het lijkt wel vier uur ‘s nachts en het is amper 21 uur. Het is enorm doods hier op straat”, vult Steven aan. “We zijn wel heel blij met de aanpassingen hier in de frituur. Op die manier kunnen we toch nog van de frietjes genieten!”