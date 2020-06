Bibliotheek heropent: maximum 10 bezoekers tegelijk Margo Koekoekx

08 juni 2020

18u51 0 Grimbergen De bibliotheek in Strombeek heropent de deuren. Zij het aangepast en met maximum 10 bezoekers tegelijkertijd, maar het kan. Materialen inleveren verloopt enkel via de bus.

Vanaf nu kan je weer in de boeken gaan snuisteren in de bib van Strombeek. Al is het aan te raden enkel de boeken die je wil lezen aan te raken en op voorhand de catalogus te raadplegen. Er worden 10 mandjes klaargezet aan de inkom en elke bezoeker moet er eentje nemen alvorens de bib te betreden.

Pas later zal ook de bibliotheek in Grimbergen weer openen.

Afgelopen maanden werkte de bib met een take out systeem. Je kon boeken en andere materialen bestellen en vervolgens in een zakje afhalen aan de inkom.

Openingsuren bibliotheek Strombeek: maandag t.e.m. vrijdag: 14u - 19u en zaterdag: 10u - 16u

De leeszaal en het kopieertoestel blijven buiten gebruik.