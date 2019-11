Bh-inzamelactie voor goeie doel heeft nu al succes: 72 lingeriewinkels zetten hun schouders onder het project MKV

31 oktober 2019

16u04 0 Grimbergen Ook dit jaar organiseren Fedelin en Oxfam een bh-inzamelactie. En dat blijkt wederom succes te hebben. Dit jaar zetten zo’n 72 lingeriewinkels hun schouders onder het initiatief, terwijl dat er twee jaar geleden slechts 15 waren. Het doel: vrouwen die het niet zo breed hebben de kans geven om kwaliteitsvolle lingerie te dragen.

Hoe gaat het in zijn werk? Je brengt bh’s die je niet meer draagt binnen in een van 72 deelnemende winkels. Daar krijg je een kortingsbon van 10 euro voor je volgende aankoop. Oxfam en Fedelin komen de bh’s ophalen wanneer de actie afgelopen is. Daarna worden die bh’s op hun beurt voor een prikje verkocht. Zo kunnen vrouwen die het minder breed hebben ook kwaliteitsvolle lingerie dragen. De opbrengst van de verkochte tweedehands bh’s gaat integraal naar Oxfam-projecten wereldwijd.

Lingerie Monika uit Strombeek doet dit jaar voor het eerst mee. “De actie loopt eigenlijk in de maand november, maar mensen komen nu al hun bh’s binnenbrengen. Zo heb ik deze week al vijftien bh’s ontvangen terwijl de actie nog niet van start ging. De affiche in de etalage levert nu al resultaat op!”, vertelt uitbaatster Ann Rowies (51).

Snelle stijging

In 2017 deden 15 zaken mee, nu zijn dat er 72! “Het is een teken dat de actie goed draait. Ik hoop er nieuwe mensen mee te bereiken en terwijl mee te werken aan een goed doel.” Ze is sinds dit jaar lid van Fedelin, de Federatie voor lingeriespeciaalzaken. Via de nieuwsbrief kreeg ze informatie over de actie en besloot ze meteen mee te doen.

Het merk dat bij Lingerie Monika het meeste over de toog gaat, is Prima Donna. Een kwalitatief merk waar je gauw zo’n 80 euro voor een bh betaalt.