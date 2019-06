Bewoners Strombeek-Bever zijn het beu: “Aquafinwerken doen onze kelders onderlopen met stinkend rioolwater” Oorzaak is voorlopig groot mysterie, vandaag is camera-onderzoek gestart Dimitri Berlanger

17 juni 2019

14u48 0 Grimbergen De grote Aquafin-werken in Strombeek-Bever zorgen voor onaangename neveneffecten. Bij de minste serieuze regenbui komt er stinkend rioolwater omhoog uit de putten en in de kelders gestroomd. Vooral de bewoners van de Jan Mulsstraat werden de voorbije weken al herhaaldelijk getroffen maar ook uit andere straten kwamen al heel wat klachten. De gemeente dringt aan op een oplossing voor de zomervakantie. Vandaag is alvast gestart met camera-onderzoeken om de oorzaak te achterhalen.

Vooral de bewoners van de Jan Mulsstraat hebben het de voorbije weken zwaar te verduren gekregen. Kelders liepen er bij de minste ernstige regenval onder met rioolwater. De stank was niet te harden. Geregeld stond er bij tientallen huizen dan ook een deel van de huisraad op de stoep in afwachting alweer eens een grondige opkuis.

Bij Petronella Le Maire (86) gebeurde het zelfs al vijf keer op anderhalve week tijd. Zij en haar zonen Félix en Jos zijn het kotsbeu. “Dit kan echt niet meer”, vertelt Félix. “Elke keer als het 20 minuten doorregent komt het water uit het ‘putteke’ naar boven. Hier bij mijn moeder stond de smurrie tot 10 cm hoog maar bij andere buren was zelfs sprake van een meter. Tot voor die werken was daar nooit sprake van. Als het heel veel regende was er misschien wat wateroverlast maar nu houdt het niet op. Bij elke regenbui is het prijs en mogen we kuisen. De aannemer is hier binnen geweest maar volgens hem is het een ‘privé-probleem’. Als gans de straat er last van heeft, dan is het dat allesbehalve lijkt mij. Wij willen eindelijk een oplossing.”

“We krijgen inderdaad van alle kanten klachten binnen”, bevestigt burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld). “Niet enkel vanuit de Jan Mulsstraat maar ook vanuit de Jetsestraat. Lakensestraat, Otto de Mentock, Jetsestraat, Kloosterstraat, Brouwerijstraat en de Kasteelstraat. We hebben de brandweer gevraagd om een gedetailleerd overzicht geven van de interventies die zij de laatste weken in het Aquafin-gebied hebben ondernomen.”

“De stank is gewoon verschrikkelijk”, vervolgt Félix. “En elke keer moeten we dat opnieuw gaan opkuisen. Het is niet te doen. Het is ook geen grondwater hè. Nee, rioolwater met alle bijhorende ‘ingrediënten’. Die stank blijft ook in huis hangen. Er komt nu een verslag van de brandweer maar daar zijn we niks mee. Dit moet dringend aangepakt worden maar er is blijkbaar geen enkel zicht op de oorzaak. Zij zijn nochtans de vakmensen. Wij moeten het toch niet gaan oplossen. De rioolbuizen liggen blijkbaar ook hoger dan het putje. Daar kan je je alvast grote vragen bij stellen...”

Volgens Selleslagh ligt daar het probleem niet. “De hoogte waarop de buizen liggen is niet veranderd. Dus daar kan het niet aan liggen. We hebben met Aquafin en de aannemer Besix intussen al spoedoverleg gehad. Volgens hen hebben ze ‘goed werk geleverd’. Maar dat blijkt dus niet in de praktijk. We roepen de mensen op om alle schade zoveel mogelijk te registreren en schadedossiers in te dienen bij de verzekering. Zodanig dat Aquafin en de aannemer met de neus op de feiten worden gedrukt.”

Intussen is het ook voor Selleslagh gissen naar de oorzaak. “Zijn er verkeerde aansluitingen gebeurd? Of gaat het oude aansluitingen die zijn gebarsten door de de werken waardoor het rioolwater terugvloeit naar de huizen? Niemand heeft er vandaag een degelijke uitleg voor…De aannemer is nu gestart met een camera-onderzoeken en gaat ook alle leidingen nakijken op eventuele verstoppingen. Er moet een oplossing komen voor het zomers verlof. Desnoods gaan we pompen inzetten maar er moet iets gebeuren.”