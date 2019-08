Bestelwagen rijdt op file in op de A12 in Strombeek SZM

19 augustus 2019

21u22 1 Grimbergen Op de ring in Strombeek-Bever, aan de afrit Strombeek/Expo richting de A12 is maandagavond rond 18 uur een zwaar ongeval gebeurd. Meerdere auto’s waren bij het ongeval betrokken.

“Een bestelwagen reed op een file in aan de afrit van de A12", zegt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. “De bestuurder van het aangereden voertuig werd afgevoerd met levensgevaar, maar is ondertussen terug bij bewustzijn. De bestuurder van de bestelwagen was niet onder invloed van alcohol of drugs.”

Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse voor onderzoek. Door het ongeval werd de weg ook lange tijd versperd, maar die is ondertussen weer vrijgemaakt.