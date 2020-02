Bert Huysentruyt wil fit worden voor 40ste verjaardag. “Creativiteit in vloggen en bloggen is mijn stok achter de deur”

Grimbergen

Bert Huysentruyt is zo één van die creatieve duizendpoten die bij iedereen een belletje doet rinkelen. Muziek? Televisiereeks? Verborgen camera? Ja, allemaal juist! Dit jaar wordt hij 40 en dat bracht in januari een goed voornemen met zich mee: “Tegen mijn veertigste verjaardag wil ik weer fit zijn! Het lijkt wel mijn laatste kans. Ik geef mezelf dus tijd tot 17 oktober.”Van lopen in vergeten wegjes in Grimbergen tot koken met Pascale Naessens, hij doet het allemaal. En om zichzelf een stok achter de deur te bieden startte hij met een vlog naast zijn al bestaande kookblog ‘ Finding Mini-Me ’.