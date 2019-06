Beoogde 60.000 euro voor lokale goede doelen is binnen: “Tijdrit Baloise Belgium Tour wordt een sportieve én sociale hoogdag” Dimitri Berlanger

11 juni 2019

17u03 9 Grimbergen Grimbergen wordt vrijdag helemaal wielergek. De koersliefhebbers hebben 14 juni dan ook al lang met rode stift aangekruist in hun agenda want dan wordt in de Parel van Brabant een tijdrit van 9,3 kilometer gereden in de Baloise Belgium Tour. Ook het sociale aspect, dat door organisator Theo Knevels aan het evenement werd gekoppeld, is een succes. Er werd 63.000 euro opgehaald voor het Grimburgerfonds. Daarvan zal 40.000 euro onder zeven lokale goede doelen worden verdeeld. “Het wordt een sportieve én sociale hoogdag”, aldus een tevreden Knevels.

De Baloise Tour werd naar Grimbergen gehaald door Theo Knevels, voormalig voorzitter van de sportraad. Hij en z’n vrouw Nicole Heylen stelden zich borg voor de uitkoopsom van 60.000 euro die moest worden neergeteld voor de organisatie. Werd dat bedrag via sponsoring en growfunding binnengehaald, dan gingen ze een even grote som verdelen onder sociale projecten in Grimbergen via het Grimburgerfonds, zo klonk het bij de voorstelling begin januari. En jawel, vijf maanden later staat de teller op 63.000 euro.

7 projecten

“Na een preselectie werden er uiteindelijk 10 projecten weerhouden”, legt Knevels uit. “Daarvan zijn er nu zeven geselecteerd door een externe jury, mede op basis van de publieksstemmen. Eentje heeft zich teruggetrokken en de twee andere hebben we aangeraden om zich volgend jaar nog eens kandidaat te stellen omdat hun project nog niet op punt stond. We hebben al die sociale projecten dan ook vooral ‘getriggerd’ om eens een business plan te maken. Ze hebben ons moeten overtuigen dat het geld dat ze gaan krijgen goed besteed wordt. Dus daar hebben ze eerst goed moeten over nadenken.”

Onder de zeven laureaten wordt zowat 40.000 euro verdeeld. “Het overige geld blijft in het fonds zitten dat minimum vijf jaar actief zal blijven. Het Grimburgerfonds is dan ook geen eenmalige aangelegenheid. De Baloise Belgium Tour is dan ook maar de kapstok waaraan we dit sociaal project hebben gehangen. Als de koers vrijdag weg is dan blijft het Grimburgerfonds bestaan. Iedereen is vrij om zich kandidaat te stellen om op dat fonds een beroep te doen, zelfs de gemeente als ze een goed sociaal initiatief heeft. Wij zullen intussen zorgen dat de kas verder gespijsd wordt met privé geld. Nu hebben we dat geld bijeen gekregen dankzij grote sponsors én benefietacties van verenigingen.”

Heel divers

Vrijdagavond na de koers zullen de zeven organisaties ook officieel op de hoogte gebracht worden tijdens de feestelijke afsluiting in het publiekscafé op het Speelbroekplein. “De sociale projecten zijn heel divers en ze bestrijken heel de gemeente. Van de ene uithoek van Grimbergen tot de andere”, stelt de organisator tevreden vast.

Tegen dan is ook het wielercircus al lang verdwenen en daarmee ook het geld van Knevels en zijn vrouw. “Dit betekent inderdaad dat wij vrijdagavond tenminste 72.500 euro armer zullen zijn. Maar in onze geest zijn we zoveel rijker. Het was de bedoeling om het mooie van Grimbergen naar voor te brengen door mensen te verbinden. Ik woon hier nu sinds 1981. Het was tijd om de Parel van Brabant nog eens op te blinken.”

De start van de tijdrit is voorzien aan het gemeentehuis en loopt via onder meer de Onze-Lievevrouwstraat, Vilvoordsesteenweg, Veldkantstraat, Poddegemstraat, Humbeeksesteenweg, Daalstraat, Beigemsesteenweg, Van Obbergenstraat, Meerstraat, Grote Heirbaan, Beukendreef, Rijkenhoekstraat, Hoge Steenweg terug naar de dorpskern om te finishen vlak voor de basiliek. Het Kerkplein zal ingericht worden als VIP-dorp.

Het parcours wordt afgesloten van tien tot 17 uur. De tijdrit is rechtstreeks te volgen op Sporza.

Meer informatie over de Baloise Belgium Tour in Grimbergen en het Grimburgerfonds vindt u op www.grimbergen.be/baloise-belgium-tour.html.