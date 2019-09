Beloftevolle Grimbergse band ‘Sell me your coat’ droomt van optreden met Weezer. “Maar toch eerst dat tweede album afwerken” Margo Koekoekx

13 september 2019

20u03 0 Grimbergen ‘Sell me your coat’ speelt zaterdag op het pop-up terras van CC Strombeek. De vierkoppige beloftevolle band met leden uit Grimbergen, Vilvoorde en Meise droomt van concerten in de AB en op het podium staan met hun Amerikaanse voorbeeld Weezer. “Maar toch eerst dat tweede album afwerken”, zegt leadzanger Toby Vanhaecht.

De gitaren en drum staan klaar in de Noise Gate in Vilvoorde voor de allerlaatste repetitie voor het optreden van zaterdag. Nog op tafel: het gembertheetje van zanger-gitarist Toby Vanhaecht die met een infectie aan de luchtwegen zit. “Een recept van Nathalie Meskens, met vers geperst appelsiensap”, verklapt hij.

In 2013 ging de bal aan het rollen. Toby en een maat wilden een band oprichten. Uit een gigantische lijst met mogelijke namen filterden ze ‘Sell me your coat’. De link naar die keuze is een song van David Bowie, ‘sell me a coat’. “Het is iets dat goed bekt en leuk afgekort kan worden als ‘SMYC’. Bovendien is Bowie mijn grootste inspiratie. Ik werd in mijn jeugd geïndoctrineerd met zijn muziek door mijn vader”, vertelt Toby lachend. Eerst moest er wel gestudeerd worden, maar vanaf 2016 ging de band er volledig voor. Sinds twee weken hebben ze er een nieuwe drummer, Frans Dalvas, bij en hopen ze hun vaste bezetting te hebben gevonden. De band bestaat nu uit: Toby Vanhaecht (25, zang, gitaar), broer Liam Vanhaecht (22, bas), Michaël Claessens (20, gitaar) en Frans Dalvas (24, drum).

30% Alternative + 20% Pop + 50% Punk = 100% SMYC

Wat je van deze jonge heren mag verwachten: een mix van punk, rock, alternative en pop. Gitarist Michaël luistert vooral naar seventies rock. “In juni ben ik naar het optreden van de Eagles geweest, héérlijk! Mijn inspiratie vind ik eerder in modernere punk zoals Rise against. Mijn idool is dan weer Angus Young de gitarist van AC/DC, een echte gitaargod.” Wanneer ze als band dan toch één groep zouden moeten kiezen om mee op het podium staan, wordt er even overlegd. Fall Out Boy? Greenday? Blink 182? “Neem toch maar Weezer, een alternatieve rockband uit Los Angeles”, klinkt eensgezind.

Toeren in Europa

Toeren met Weezer is wellicht een heel verre droom. Al leggen de bandleden de lat wel hoog. “Voor mijn dertigste wil ik graag Europa hebben gezien. Volgend jaar kunnen we hopelijk eens een voorprogramma spelen, bijvoorbeeld in de AB. Een jaar later kunnen we dan misschien zélf als hoofdprogramma spelen en als we zo voldoende contacten kunnen leggen, kunnen we hopelijk beginnen rondtoeren buiten België. Japan is echt dé droom”, vertelt Toby. In het verleden namen de heren al deel aan ‘De Nieuwe Lichting’ van StuBru en die lijn gaan ze komende tijd proberen door te trekken. “Pop @park hebben we ook meegedaan en zijn we zelf in de finale geraakt. Daar hebben we het moeten afleggen tegen een band met radio-vriendelijkere muziek, al kregen we daar wel goede commentaren van de jury”, klinkt het. Plannen voor wedstrijden in het vooruitzicht zijn De Nieuwe Lichting 2020, Maanrock Rally, Humo’s Rock Rally,... “Expect for the worst and hope for the best” klinkt het bij Toby.

Kijk naar ‘Sons’. Die zijn stevig aan het groeien met gitaarmuziek, dus we geven de hoop zeker niet op Michaël Claessens

Sell me your coat heeft al een EP gelanceerd en er zit nog een tweede album in de pijplijn, dat wellicht eind oktober uitkomt. “Verder is het plan om een tweetal kerstnummers te coveren of er zelf ééntje te maken”, besluit Toby.

Wil je Sell me your coat aan het werk zien of horen? Stem dan af op radio Moetoen 105.7FM of ga op zaterdag 14 september genieten van hun optreden op het ‘Zomers pop-upterras’ van CC Strombeek.