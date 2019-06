Beigemse Brocante lokt opnieuw duizenden gegadigden RDK

16 juni 2019

17u18 0 Grimbergen Enkele duizenden mensen hebben zondag een bezoekje gebracht aan de 28ste editie van de Beigemse Brocante op den Dries. Er waren 250 standhouders.

De brocante werd ook dit jaar op het driehoekig plein in de Grimbergse deelgemeente georganiseerd. Op diezelfde plaats organiseerden de Franken in de derde en de vierde eeuw ook een markt. De eerste Beigemse brocante vond in 1992 met 36 standhouders plaats. Tijdens de 28ste editie van zondag waren er maar liefst 250 standhouders. Het maximale aantal overigens, want de organisatoren willen de typische gezelligheid van de stratenmarkt behouden.

Net als de voorbije jaren daagden ook nu opnieuw enkele duizenden bezoekers op. Zij konden er op zoek naar allerlei schilderijen, antiek porselein, glaswerk en oude meubelen. Het bestuur van de Beigemse brocante schenkt ook nu weer 3.000 euro aan een goed doel. Dit jaar werd gekozen voor solidariteitsgroep Mali-Kanu, een vereniging die verschillende projecten in Mali ondersteunt.