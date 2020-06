Begraafplaats Humbeek heeft vernieuwde paadjes in duurzaam materiaal: “Onkruidwerend en waterdoorlaatbaar” Margo Koekoekx

25 juni 2020

15u16 13 Grimbergen Het nieuwe deel van de begraafplaats in Humbeek kreeg vernieuwde paadjes in duurzaam materiaal. Daarmee hoopt burgemeester Selleslagh het kostenplaatje wat het onderhoud betreft te drukken.

Het eerste kerkhof in Grimbergen is opgeknapt wat de paadjes betreft. Eerder kondigde de gemeente al aan dat ze op zoek gingen naar een duurzaam alternatief omdat de onderhoudsdiensten het groen op de begraafplaatsen amper kunnen bijhouden. De oplossing was een mengeling van steengruis en een natuurlijk bindmiddel. “De voordelen zijn dat het onkruidwerend is, waterdoorlaatbaar en dat we overleden personen makkelijk kunnen bijleggen. Nu is dat soms heel moeilijk. In de winter is het al onmogelijk om het gras opnieuw in te zaaien met daarna de modderpoelen tot gevolg”, legt burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld) uit.

De andere vier begraafplaatsen in Groot-Grimbergen komen in de komende twee jaren aan bod. Volgende aan de beurt is de begraafplaats aan de Verbrande brug.

Het kostenplaatje voor het nieuwe deel van het kerkhof in Humbeek bedroeg 32.000 euro. “Budget is daarvoor genoeg. Zeker als we weten dat er minder onderhoud nodig is in de toekomst. Het is de bedoeling dat men op een serene manier de overledene kan herdenken en een goed onderhouden kerkhof draagt daaraan bij.”