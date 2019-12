Bakkerij Lisette opent na bijna acht weken opnieuw deuren MKV

10 december 2019

Na bijna acht weken sluiting kunnen we melden dat Bakkerij Lisette opnieuw de deuren opent op donderdag 12 december. Op 20 oktober moest Grimbergen samen met de familie jammer genoeg afscheid nemen van een icoon in Grimbergen. Ondanks haar leeftijd was Lisette niet weg te denken uit de bakkerij.

Vaste sluitingsdagen zijn maandag, dinsdag en woensdag. We geven alvast hun eindejaarsregeling mee: uitzonderlijk open woensdag 25/12: 09u tot 14u. Gesloten: donderdag 26/12, woensdag 01/01 en donderdag 02/01