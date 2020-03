Avondploeg legt werk neer bij Caterpillar “Ik ben geshockeerd dat ze zo minimaliseren” Margo Koekoekx

19 maart 2020

10u43 0 Grimbergen De late ploeg arbeiders bij Caterpillar in Grimbergen legden woensdagavond het werk neer. Ze keerden terug naar hun wagen.

“De dagploeg werd steeds ongeruster en terecht”, zegt Christophe Lanckmans van ABVV Metaal. “Overdag was er nog een vergadering met de directie maar de werknemers vonden dat zij de hele situatie minimaliseerde. Wat ongerustheid opwekt uiteraard. Ik ben geshockeerd dat andere vakbonden dit mee minimaliseren. Iedereen moet voorzorgsmaatregelen nemen, hier bij Caterpillar ook.”

Caterpillar Logistics Center in Grimbergen is een bedrijf met 700 tot 800 werknemers waar ze in ploegen werken. Met zovelen dicht op elkaar werken klinkt dan ook niet als muziek in de oren. In de grote werkruimte zijn per ploeg ongeveer 200 mensen aan de slag. Sommigen werken met heftrucks maar ook veel werk wordt met de hand gedaan. Afval moeten ze steeds afvoeren naar dezelfde plek waardoor ook daar te veel contact is met elkaar.

“Mensen zijn ongerust en dat gaat als een lopend vuurtje. De avondploeg die woensdag aankwam in de vooravond besliste dan ook om het werk neer te leggen.” Er zijn nog steeds mensen aan het werk, al bleven velen ook thuis. Caterpillar zelf wil niet reageren.