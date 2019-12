Auto mist bocht en brengt onverwacht bezoek aan apotheek MKV

06 december 2019

13u47 2 Grimbergen Apotheek Molenveld in Grimbergen heeft vrijdag net voor het middagsluitingsuur wel heel overwacht bezoek gekregen. Een vrouw miste de bocht met haar wagen, raakte het eilandje op de weg en reed door een tegenmanoeuvre de vitrine van de zaak in.

In de winkel vooral veel glasschade, die ze momenteel met man en macht opkuisen. “Gelukkig brak onze middagpauze net aan en waren er geen klanten aanwezig in de winkel”, vertelt de eigenares. “Op het voetpad liep een man die gelukkig op tijd kon wegspringen”, vult haar dochter aan. Wanneer de zaak opnieuw zal kunnen openen, weten ze nog niet.

Op het eerste zicht lijkt het of iemand de verkeerde parkeerplek uitkoos en het wandelwegje voor parkeerplaats aanzag. De plaatsen er parallel naast zijn dat namelijk wel. Het ongeluk was echter een gevolg van een tegenmanoeuvre dat de vrouw maakte nadat ze van de Vilvoorsesteenweg haar woonwijk indraaide en het eilandje op het kruispunt raakte.

Op de achterruit kleeft een ‘L’ maar de korpschef kan nog niet bevestigen of die ‘L’ effectief van de vrouw was of niet.

De burgemeester van Grimbergen Chris Selleslagh liet weten dat hij mensen van de dienst schrijnwerkerij ter plaatse stuurde om de zaak wind- en regendicht te laten maken.