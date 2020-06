Auto brandt volledig uit om 4 uur ‘s nachts Margo Koekoekx

05 juni 2020

09u01 0 Grimbergen De brandweer en de politie zijn donderdagnacht om 4uur moeten uitrukken voor een autobrand in de Koraalstraat in Grimbergen. “Er kwam een serieuze steekvlam aan te pas en van de wagen zelf blijft niet veel meer over”, bevestigt korpschef Jurgen Braeckmans van de politie van Grimbergen.

In de nacht van donderdag op vrijdag brandde een auto in de Koraalstraat in Grimbergen volledig uit. Of er kwaad opzet in het spel is is nog niet geweten. “Het is natuurlijk vreemd dat een auto uit het niets ontsteekt in het midden van de nacht. Er zal dus een branddeskundige ter plaatse gaan”, aldus Braeckmans.

Oproep

De politie doet ook een oproep aan het buurtinformatienetwerk Abtsdal: “Iedereen die iets gezien heeft en meer weet, gelieve contact op te nemen met ons.”