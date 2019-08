Arthur en Maria vieren platina bruiloft en wonen nog thuis: “Elkaar helpen is een must” Robby Dierickx

09u24 2 Grimbergen Hij blaast in oktober 95 kaarsjes uit en zij heeft inmiddels 92 lentes op haar teller, maar toch wonen Arthur Buelens en Maria Puttemans nog in hun eigen woning in Humbeek. Zaterdag vierden ze er hun platina bruiloft. “Alleen door mekaar te helpen in het huishouden, kan je op onze leeftijd nog thuis wonen”, beseffen ze.

Groot feest in de Kleine Mechelstraat in Humbeek afgelopen zaterdag. De 94-jarige Arthur Buelens en zijn 92-jarige vrouw Maria Puttemans bliezen namelijk zeventig huwelijkskaarsjes uit, al zijn ze eigenlijk pas op dinsdag zeventig jaar getrouwd. Ze gaven elkaar hun jawoord immers op 13 augustus 1949. “We leerden elkaar enkele jaren voordien in volle oorlog in een café in Nieuwenrode kennen”, vertelt Arthur. “Nadien verloren we mekaar niet meer uit het oog en stapten we in het huwelijk.”

Het echtpaar kreeg vervolgens een zoon en een dochter en nadien kwamen er ook vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Arthur werkte eerst als aardappelteler en ging daarna bij Sabena aan de slag. Zijn vrouw was actief in een farmaceutisch bedrijf in Strombeek-Bever. Vandaag woont het platina echtpaar nog thuis. “We doen onze boodschappen nog zelf en helpen mekaar in het huishouden. Doe je dat niet, dan kan je op onze leeftijd niet meer thuis wonen”, besluit Arthur.