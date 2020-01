Alternatief inzamelpunt aan Gemeenteplein in de maak MKV

08 januari 2020

10u55 0 Grimbergen Bij wijze van experiment en uitsluitend voor de bewoners van het Gemeenteplein, gaat de gemeente een doelgericht inzamelpunt organiseren. “Waar dat precies is, gaan we in een brief communiceren aan de bewoners van het Gemeenteplein. We willen hen een oplossing bieden tijdens de werken, maar willen mensen die daar niet woonachtig zijn en wel komen storten weren”, laat burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld) weten.

“Volgens ons, en velen anderen komt het stort dat daar ophoopt lang niet van de omwonenden. Die plek moet daar volledig opgedoekt worden.”

De communicatie naar de bewoners toe zal op korte termijn gebeuren. “Het is een testproject. Mocht dat niet de geschikte oplossing blijken hebben we nog alternatieven in ons achterhoofd”, aldus Selleslagh.

Gezien er al enkele keren stort moest geruimd worden en er zelfs ongedierte gesignaleerd werden ging het bestuur op zoek naar een oplossing. Het plaatsen van afgesloten containers kwam ook als voorstel op de tafel.

Dinsdagochtend ruimden twee werklieden van de gemeente maar liefst 12m3 stort op. Daar hadden ze de handen maar liefst vier uur lang mee vol. Ze stelden 15 GAS-pv’s op.