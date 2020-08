Al zeker tot 31 augustus geen enkel evenement in Grimbergen Robby Dierickx

03 augustus 2020

14u29 1 Grimbergen Het schepencollege van Grimbergen heeft alle publieke en private evenementen op haar grondgebied tot 31 augustus verboden. Ook de septemberkermis van 5 tot 7 september werd inmiddels afgelast.

Burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld) vindt dat het in de praktijk erg moeilijk is om de huidige federale maatregelen te handhaven en wil daarom klaarheid scheppen. “Zo hebben we beslist om alle evenementen op ons grondgebied te verbieden”, aldus Selleslagh. “Activiteiten waarvan we het licht eerder op groen zetten, worden afgelast. De maatregel geldt voor álle evenementen, ongeacht of ze nu een publiek of een privaat karakter hebben. Een familiefeest, een (culturele) voorstelling of een rommelmarkt kunnen voorlopig dus niet.”

Daarnaast werd ook beslist om de septemberkermis (van 5 tot 7 september) af te gelasten, evenals het festival Voodoo Village aan het kasteel van Humbeek. Zomerkampen en -stages of educatieve workshops zijn wel nog toegestaan zolang de federale maatregelen en geldende protocollen gerespecteerd worden.

Niet populair

“Na een eerste stijging van het aantal besmettingen stabiliseert het aantal nieuwe gevallen zich in onze gemeente, en dat willen we liefst zo houden”, gaat de burgemeester verder. “Voorkomen is nog steeds beter dan genezen. We begrijpen dat dit geen populaire maatregel is en dat we hiermee mensen zullen teleurstellen. Toch vonden we het nodig om duidelijkheid te scheppen voor zowel de bevolking als de politie om dit virus de kop te kunnen indrukken.”