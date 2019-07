Agent die kind in heet bad zette, gaat niet in beroep tegen veroordeling WHW

16 juli 2019

17u31 0 Grimbergen De agent uit Grimbergen die vorige maand veroordeeld werd tot 30 maanden cel met uitstel voor het mishandelen van zijn stiefdochter (5) gaat niet in beroep. Ook het parket besloot geen beroep aan te tekenen. Eerder had het openbaar ministerie nog 8 jaar gevorderd.

De man had eind 2015 de dochter van zijn vriendin een bad in veel te heet water -63 graden Celsius- gegeven. Het meisje hield er tweedegraads brandwonden over 60 procent van haar lichaam aan over. De man zelf ontkende ter zitting dat hij het kind bewust in het bad had gezet. De rechter oordeelde dat de man opzettelijk handelde. “Door niet te voelen naar de temperatuur van het water alvorens het kind in bad ging en nadat ze protesteerde, maakte de beklaagde een bewuste keuze”, klonk het. “Hij heeft hier een onvergeeflijke keuze gemaakt, waarvan het kind de rest van haar leven de gevolgen zal dragen.” Toch besloot hij - in vergelijking met de vordering van het parket- mild te blijven qua strafmaat. De verdediging besloot daarom geen beroep aan te tekenen. Ook het parket, dat nochtans de veel zwaardere straf van 8 jaar cel gevorderd had, legde zich neer bij het vonnis.