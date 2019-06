Afvalophaling stokt aan de Oostvaartdijk: “Ze komen alleen als ze zin hebben” JCV

01 juni 2019

17u50 0 Grimbergen Op de hoek van de Oostvaartdijk en de Bergstraat in Humbeek stapelt karton en zwerfvuil zich op. Daar moeten buurtbewoners normaal hun huisvuil deponeren tijdens de werken in de buurt, maar de ophaling loopt mank. “Dat karton ligt daar al twee maanden.”

‘Verzamelplaats Huisvuil’ staat er op het oranje plaatje aan de Oostvaartdijk in Humbeek. Maar dat wordt momenteel nogal ruim genomen. De verzamelplaats is ingenomen door een hoop karton, vuilzakken en ander afval.

Even verderop geniet buurtbewoonster Jeanine van de zon in haart tuin, maar ze is allerminst te spreken over de situatie. “Dat karton ligt daar al twee maanden”, zegt ze. “Niemand die het komt halen. We hebben gehoord dat ze moeite hebben om tot hier te geraken. Maar ondertussen kunnen hier wel tractors langsrijden, dan kan een vuilniswagen toch niet zo moeilijk zijn.”

De verzamelplaats werd ingesteld door de gemeente voor de duur van de werken aan de Oostvaartdijk, die volledig heraangelegd wordt. “In de rest van de wijk lukt alles wel, maar hier stokt het”, zegt Jeanine. “Die rommel blijft hier liggen en de mensen houden zich niet meer aan de regels. Ze zetten hun vuilzakken erbij als het hen uitkomt. Er komen zelfs mensen van verderop om hier allerlei afval te dumpen.”

De situatie baart Jeanine zorgen. “Als het waait, blaast al dat karton de vaart in”, zegt ze. “Bovendien trekt die vuiligheid ongedierte aan, voor je het weet zit je met ratten. En met het mooie weer dat op komst, zal het hier beginnen stinken. Veel mensen hebben al geklaagd bij de gemeente, maar er is nog niets gebeurd.”

‘Snel oplossen’

Het zit de buurt hoog dat de rommel niet opgeruimd wordt. Naast de werken en de kapotte brug in Humbeek kan dit er niet meer bij. Bovendien moesten de werken aan de Oostvaartdijk al vorig jaar klaar zijn.

Burgemeester Chris Selleslagh (N-VA) belooft alvast een snelle oplossing. “We bekijken maandag met alle diensten hoe we dit oplossen. De bedoeling is dat die rommel daar zo snel mogelijk weg is “, zegt hij. “We hadden daarover afspraken gemaakt met de intercommunale en de aannemer van de werken, maar blijkbaar zijn die niet nageleefd. Het is nu aan iedereen die communicatie zo snel mogelijk op orde.”

De heropening van de brug in Humbeek is voorzien op 16 juni en dat zou de buurt al soelaas moeten bieden. Bovendien moeten de werken aan de Oostvaartdijk, als alles goed gaat, voor het bouwverlof klaar moeten zijn.