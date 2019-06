Afvalophaling start vroeger door tijdrit DBS

12 juni 2019

19u06 0 Grimbergen De ophaling van GFT (witte zak) en snoeihout gaat nu vrijdag 14 juni vroeger van start omwille van de tijdrit in de Baloise Belgium Tour. Die wordt zoals bekend integraal op Grimbergs grondgebied verreden. De ophaling gaat daarom al om zes uur van start.

Aan de inwoners wordt dan ook gevraagd om GFT en snoeihout best de avond voordien al buiten te zetten. Om 10 uur moet het hele parcours van de wielerwedstrijd vrij zijn. “Als er dan nog snoeihout of GFT voor je woning ligt, haal het dan terug binnen en biedt het een week later opnieuw aan”, zo laat het gemeentebestuur weten.