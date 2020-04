Afspraken voor Grimbergse containerparken maak je online Margo Koekoekx

24 april 2020

09u41 0 Grimbergen Vanaf 4 mei maak je je afspraak voor een bezoek aan de containerparken in Grimbergen online. De reacties over het afsprakensysteem dat nu via telefoon verloopt heeft succes en vermijdt wachtrijen, maar het personeel wordt overspoeld met telefoons. Voor afspraken vanaf 4 mei maak je nu een afspraak via een online tool

Afspraken tot 2 mei kan je nog vastleggen via telefoon. Daarna is die optie er alleen nog voor mensen die niet beschikken over digitale toestellen of een internetverbinding. Vooral voor de oudere generatie willen ze deze dienst behouden.

Afspraken vanaf 4 mei (Strombeek-Bever) en 5 mei (Grimbergen) moet je zelf online reserveren op grimbergen.mijnrecyclagepark.be. Je kan ook doorklikken van op de gemeentelijke website.

Mensen die enkel telefonisch kunnen reserveren bellen nog steeds naar 02 260 12 11.