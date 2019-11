Afbraakwerken aan Sint-Jozefsschool begonnen MKV

17u14 0 Grimbergen De werken aan de Sint-Jozefsschool in Strombeek zijn van start gegaan. Een deel van het oude kloostergebouw is al gesloopt. Er wordt plaats gemaakt voor een nieuwbouw. De werken zullen ongeveer twee jaar in beslag nemen.

De Sint-Jozefsschool telt op dit moment 518 leerlingen. De school blijft groeien en heeft – op het vijfde leerjaar na – drie klassen per jaar. De nood aan nieuwe lokalen was hoog en bijgevolg startte begin deze maand de afbraakwerken van de oude vleugel. In de nieuwbouw die er wordt opgetrokken, zullen negen klaslokalen huizen.

Daarnaast krijgen de inkomhal met bijhorende kapel en de volledige aanpalende vleugel een grondige opfrisbeurt. “De buitenmuur blijft staan en de kapel blijft uiteraard behouden, dat vinden we belangrijk als katholieke school. Verder wordt alles gestript”, vertelt directrice Claudia De Vinck. De werken aan die middenvleugel starten pas volgend jaar. “Tijdens die werken moeten we met enkele klassen verhuizen. We bekijken de mogelijkheden, maar gaan waarschijnlijk voor tijdelijke containerklassen gaan”, gaat ze verder.

Kiss&Ride

Momenteel zijn er geen grote gevolgen voor de leerlingen of ouders. Het enige grote verschil is de verhuis van de kiss & ride-zone. Die verplaatste van de Meisestraat naar de Sint-Amandsstraat. “Dat was oorspronkelijk al de bedoeling, maar lukte op dat moment niet door de werken aan het Sint-Amandsplein”, laat directeur De Vinck weten. “De werken zullen ongeveer twee jaar in beslag nemen. Daarna komen de klassen van het vijfde en zesde leerjaar, die nu in het gehuurde pand Ons Huis zitten, opnieuw naar hier.”