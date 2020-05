Afbraak oud gemeentehuis Beigem on hold Margo Koekoekx

27 mei 2020

17u49 0 Grimbergen De afbraak van het oud gemeenthuis van Beigem staat dan toch on hold. Het protest tegen de afbraak kwam vooral van De afbraak van het oud gemeenthuis van Beigem staat dan toch on hold. Het protest tegen de afbraak kwam vooral van buurtbewoners . Zij schrokken dat hun geliefde gebouw tegen de grond zou gaan nadat storm Ciara een gevel van het achtergebouw omver blies.

Burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld): “We kregen een tweede gedetailleerder verslag binnen van de expert waardoor we de afbraak van het hoofdgebouw on hold zetten.” De achterbouw waarvan de puntgevel het begaf moet in elk geval tegen de grond.

Wat de ruimte betreft die nodig is voor het inplanten van de containerklassen en sanitaire blok voor de basisschool, zit de gemeente nog met de handen in het haar.

Nieuwe bestemming?

De toekomst van het oude gedeelte ligt in handen van het schepencollege. “Ofwel doen we restauraties om brokstukken te voorkomen. Of we renoveren grondiger en moeten bekijken welke bestemming het gebouw zal krijgen. Nog veel om later te bekijken, nu is het even laten bezinken en de omgevingsvergunning aanvragen om de achterbouw te slopen”, besluit Chris Selleslagh tot nu.