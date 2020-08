AD Delhaize sluit eind deze maand en heropent op 16 september als CoMarkt Robby Dierickx

04 augustus 2020

15u24 4 Grimbergen Slecht en goed nieuws voor de vaste klanten van de AD Delhaize in Humbeek. Op 31 augustus sluit de winkel immers de deuren, maar twee weken later vindt de heropening onder de vlag van de Colruyt Group plaats. Het wordt geen gewone Colruyt, maar een CoMarkt. De 35 personeelsleden en de huidige uitbaters maken de overstap.

Eind deze maand eindigt de franchiseovereenkomst tussen AD Delhaize en de huidige uitbaters, Dirk Huysmans en zijn vrouw. Zowel de Nederlandse supermarktketen Jumbo als Colruyt Group hadden hun oog op de winkel in de Kerkstraat in Humbeek gelegd en het is uiteindelijk die laatste die aan het langste eind trok. “Na de sluiting van de huidige winkel geven we onszelf twee weken de tijd om de winkel om te vormen tot een filiaal van de Colruyt Group”, zegt regiodirecteur verkoop bij Colruyt Geert Gillis.

“Het zal echter geen traditionele Colruyt-winkel worden, maar wel een CoMarkt. De reden hiervoor is dat we weinig willen veranderen aan het bestaande concept van de winkel. Die telt onder meer een bakkerij, een bpost-punt en een Lottopunt. Aangezien dat allerlei services zijn die we bij Colruyt niet kennen, kiezen we hier voor een CoMarkt. We behouden het brede assortiment, de extra services, de winkelinrichting en het kassasysteem. We wensen op die manier de overgang voor de klant zo vlot mogelijk te laten verlopen. Op 16 september vindt de opening plaats.”

Door het huidige concept grotendeels te behouden, hoopt Colruyt Group de vaste klanten van AD Delhaize in Humbeek aan boord te houden. “Mede daarom hebben we ook het 35-koppig personeel gevraagd om te blijven”, aldus nog Geert Gillis. “De personeelsvergadering midden juli verliep ietwat emotioneel, maar vandaag ziet het ernaar uit dat alle werknemers de overstap zullen maken.”

De AD Delhaize kwam tijdens deze coronacrisis nog op een ludieke manier in de media toen uitbater Dirk Huysmans een verkeerslicht voor de ingang plaatste om aan te geven wanneer klanten wel en wanneer ze niet binnen mochten.