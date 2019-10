Actiecomité zoekt adoptieouders voor bomen MKV

16 oktober 2019

18u10 1 Grimbergen Het actiecomité schiet weer in actie om de 101 bomen te redden. Ze maken de problematiek nog eens visueel zichtbaar en stellen de bomen ter adoptie. Adopteren kan per vereniging of individueel. Woensdagnamiddag gaven enkelen reeds het goede voorbeeld.

Ze geven alvast een simulatie van de situatie voor en na de kap.

Het comité wil de aandacht nogmaals vestigen op de gevreesde bomenkap. Daarom plaatsen ze 8 platen met een boodschap aan de bomen. “Al vrezen we dat die morgenvroeg reeds verdwenen zullen zijn”, zegt één van de drie woordvoerders Eddie Boelens. Daarnaast kunnen mensen sinds dinsdag de 101 bomen adopteren. “Dat kan gratis en geïnteresseerden kunnen daarvoor een digitaal formulier invullen met de vermelding waarom ze die bomen willen behouden.”

Eddie benadrukt dat politiekers het comité vaak aan Groen linkt maar dat dat niet terecht is. Nog niet de helft van het actiecomité is Groen. “Ik ben er zeker van de de meerderheid van de Grimbergenaars het met ons eens zijn dat ze moeten blijven staan. Zeker omdat er zoveel andere oplossingen mogelijk zijn dan de aanleg van een 700 meter lang fietspad dat abrupt begint en eindigt en dat ten koste van de bomen. Zelfs de overkant van de straat zou een veel geschiktere plaats zijn mits overkapping van de afwateringsgracht.”

Jongeren geven voorbeeld

STB - Strombeekse jongeren gaf in groep al het goede voorbeeld. “We hebben al een tekort aan bomen. Ze staan hier ook gewoon mooi in het straatbeeld. Verder zorgen ze voor gezonde lucht. Ik zie niet in waarom ze die willen kappen. Wij adopteren een boom!”, klinkt het bij Kremar Bardi (14)