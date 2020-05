Actiecomité verzamelt 307 handtekeningen tegen afbraak oud gemeentehuis Robby Dierickx Margo Koekoekx

01 mei 2020

12u54 0 Grimbergen Het actiecomité dat strijdt voor het behoud van het oud gemeentehuis in Beigem heeft 307 handtekeningen verzameld. De petitie wordt volgende week overhandigd aan het schepencollege, dat eerder al besliste om het gebouw af te breken. Het oud gemeentehuis valt volgens de gemeente niet meer te redden nadat stom Ciara in februari een deel van de gevel liet instorten.

Op 9 februari raasde Ciara over ons land en richtte ook in onze regio heel wat schade aan. Zo stortte een deel van de achtergevel van het oud gemeentehuis van Beigem, waarin twee klassen van basisschool ’t Mierken onderdak hadden, in. Begin april liet het schepencollege van Grimbergen weten dat het 19de eeuwse gebouw niet meer te redden viel. Uit een rapport van een extern bureau bleek volgens de gemeente dat de buitengevels niet stabiel meer zijn.

Een doorn in het oog van verschillende inwoners van Beigem, die prompt een actiecomité oprichtten. De leden startten een online petitie en staken ook brieven in de brievenbussen. In totaal werden 307 handtekeningen verzameld. “Zonder coronacrisis hadden het er hoogstwaarschijnlijk nog veel meer geweest”, zegt Lindsay Rinckhout, die de petitie volgende week zal overhandigen aan het schepencollege

Klasseren

Volgens haar heeft de gemeente te snel beslist om het pand af te breken. “We trekken in twijfel dat het niet meer te redden valt”, klinkt het. “Volgens ons kan het zeker nog opgeknapt worden. Dat het in een slechte staat verkeert, is het gevolg van het feit dat er jarenlang niet naar omgekeken werd. Nochtans is het de taak van de gemeente om haar erfgoed te onderhouden. Om die reden waren er jaren geleden al vragen van inwoners om het pand te klasseren, wat niet gebeurde. Dat de gemeente de schade door de storm nu gebruikt als reden om het af te breken, vinden we jammer. We hopen dat men alsnog terugkomt op die beslissing.”