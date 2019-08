Achtste volksfeest rond Oyenbrugmolen DBS

17u17 0 Grimbergen Het Oyenbrugmolenfeest vindt op zondag 25 augustus voor de achtste keer plaats van 14 tot 18 uur. Thema dit jaar is ‘De toekomst van het verleden’.

Het wordt een volksfeest met muziek en eten en drinken zoals Breugel het zag. Er staan ook rondleidingen in de molen op het menu en in het bakhuis wordt er volop gebakken. Ook de plannen voor de toekomst komen aan bod en in het karrenhuis loopt de tentoonstelling ‘Langs de Maalbeek’. Er is ook een optreden voorzien van de groep ‘Zakdoek’.

Voorafgaand vindt op zaterdagavond 24 augustus om 20 uur, in samenwerking met het CC Strombeek, ook al een bijzonder concert plaats. Met de feestelijke trompetten van het ‘Cosy Brass Quartet’ wordt het molenfeest gevierd op de feeëriek uitgelichte binnenkoer van de Oyenbrugmolen. Tickets zijn te reserveren via cultuurcentrum Strombeek of te bekomen aan de ingang. Adres: Oyenbrugstraat 140, 1850 Grimbergen. Parking aan de overkant van de straat.