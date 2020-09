Aanvraag kinderopvang Grimbergen kan via onlineplatform Margo Koekoekx

16 september 2020

10u07 0 Grimbergen Aanvragen indienen voor kinderopvang tot drie jaar kan vanaf nu. Wie een duidelijk overzicht wil, kan dat vinden op Aanvragen indienen voor kinderopvang tot drie jaar kan vanaf nu. Wie een duidelijk overzicht wil, kan dat vinden op opvang.vlaanderen . Je aanvraag indienen kan eveneens via die weg.

Ouders uit Grimbergen die opvang zoeken voor hun kindje tussen 0 en 3 jaar oud kunnen nu gericht zoeken via het digitaal platform opvang.vlaanderen. Daar kan je per gemeente zien welk aanbod aan kinderopvang er is. In Grimbergen krijg je zeven resultaten. Dat zijn zowel onthaalouders als groepsopvang zoals bij een kinderkribbe.

Aanvraag indienen

“Het digitaal loket moet de zoektocht naar een opvangplaats in Grimbergen voor je kind vereenvoudigen. Je kan hier op een eenvoudige manier je aanvraag ingeven. Op basis van je aanvraag of aanvragen worden de door jou gekozen kinderopvanginitiatieven op de hoogte gebracht. Zij beantwoorden je vraag zo spoedig mogelijk”, zegt schepen van Welzijn Jean-Paul Windelen.



Ouders die hulp nodig hebben bij het zoeken naar een geschikte kinderopvang kunnen terecht bij het Sociaal Huis Grimbergen. Voor meer informatie klik hier.