Aantal geflitste bestuurders tijdens flitsmarathon opnieuw gestegen SHVM

10 oktober 2019

16u24 0 Grimbergen De cijfers van de afgelopen flitsmarathon, die van 8 tot 9 oktober plaatsvond, zorgen opnieuw voor teleurstelling bij de lokale politie van Grimbergen. Het aantal bestuurders dat betrapt werd op overdreven snelheid, steeg opnieuw. Maar Adjunct Coördinator Operaties Tania Balyu nuanceert de stijging, aangezien agenten vooral controleren op de ‘zwarte punten’ van de gemeente.

Van de 2.949 gecontroleerde voertuigen reden er 279 te snel, goed voor zo’n 9,5%. “Veel te hoog naar onze zin en dit zelfs na al de aankondigingen ”, schrijft de politiezone op haar Facebookpagina. In oktober 2017 lag dat percentage nog op 4,1%. Sindsdien ging het aantal betrapte bestuurders bergopwaarts.

Vertekend beeld

Volgens Adjunct Coördinator Operaties Tania Balyu zijn de cijfers het resultaat van een relatieve meting en geven ze een vertekend beeld van de realiteit. “Onze agenten controleren voornamelijk op de zwarte punten, de plaatsen waar dus de meeste ongevallen gebeuren. Die plekken kiezen we uit na meldingen van burgers. Daarna nemen we ginds een kijkje om te bepalen hoe ernstig de situatie is en vervolgens schrijven we deze punten op een zwarte lijst. Daar wordt er dan extra geflitst. Ook werd er extra aandacht besteed in de zone 30, waar de kans groter is dat iemand te snel rijdt.”