72 laptops gevonden en nog steeds op zoek Margo Koekoekx

20 april 2020

12u39 0 Grimbergen Bij gemeente Grimbergen is het alle hens aan dek om leerlingen die niet over een laptop beschikken er toch één te bezorgen. Zowel schepen voor onderwijs Karlijne Van Bree zocht 42 laptops bij elkaar als oppositiepartij Groen zamelde al 30 laptops in.

Gezien de nood hoog is en vanaf maandag 20 april veel virtuele lessen starten, was het urgent om leerlingen ook het nodige materiaal te bezorgen. Zo is een laptop en internetverbinding noodzakelijk om die lessen te kunnen volgen en een leerachterstand te beperken.

Schepen voor onderwijs Karlijne Van Bree (Vernieuwing): “Wij contacteerden eerder grote bedrijven met de vraag of ze toestellen hadden die zij niet meer gebruiken maar eigenlijk wel nog werken. Daarop kwam helaas geen respons. We zochten het dus elders en contacteerden een firma voor het huren van laptops.” Nadat ze bij scholen polsten naar de noden, plaatste Van Bree een bestelling. “Vrijdag hebben we alle laptops kunnen verspreiden bij de scholen naargelang de noden. Al kwamen later nog vragen en zijn we nog steeds op zoek naar 17 laptops.” De laptops zijn voor de komende drie weken gehuurd met budget van Brede School en zijn meteen gebruiksklaar.

Cadeau

Ook Eddie Boelens (Groen) is fier te kunnen melden dat ze al 30 laptops ontvingen. “Daarvan zijn de eerste acht reeds opgeschoond en klaar voor verspreiding. Tegen het einde van de week zijn ze normaal allemaal de deur uit.” Zij schonken de laptops aan de scholen die er nood aan hadden. “We gaan ervan uit dat de scholen ze aan het einde van het jaar opnieuw opvragen opdat de leerlingen er zorg voor dragen, maar ze zijn vrij in wat ze met de laptops doen. We houden de schenkers ook op de hoogte van waar hun laptop heen ging of indien dat zo is, dat die niet meer bruikbaar was.”Vier van de laptops gingen al naar de onthaalgroep vluchtelingen en enkelen gaan naar de OKAN-klas (onthaalklas anderstalige nieuwkomers) van de ankering.

De laptops gingen tot vandaag uit naar ‘t Villegastje, De Cirkel, De Ankering en De Regenboog

Schenken is welkom

Joris Robberechts (Groen): “Elke geschonken laptop verkleint aanzienlijk het risico op leerachterstand van een kind. Daarom herhalen we onze oproep. Bezorg ons je oude, nog bruikbare laptop (minimaal Windows7). Samen met de inzet van het Repair Café krijgt je laptop een nieuwe bestemming.”

Wie nog een laptop wil schenken geeft een seintje via info@groengrimbergen.be of 02/267.75.56