60ste Veldkantkermis belooft vier dagen feest DBS

18 juli 2019

16u42 0 Grimbergen De 60ste editie van Veldkantkermis is vanaf morgen goed voor vier bruisende dagen in en rond de feesttent aan het Lintbos.

Vrijdag is er om 21 uur de feestelijke opening met dansorkest ‘New Bis Band’. De inkom is gratis. Zaterdag opent om 14 uur de rommelmarkt en even later ook de kermisattracties. Voor het jonge volkje zijn er ook heel wat activiteiten rond de ‘Playmobiel’. Ook de sportievelingen komen aan hun trekken. Om 16 uur gaat de 12de editie van de Veldkantjogging van start in samenwerking met atletiekclub Grimbergen. Om 21 uur gaat het dak eraf tijdens de Nacht van de Veldkant met discobar Steve McDonald die zijn vijftigste verjaardag viert.

Zondag om 9 uur ronken de vintage tractoren al voor een rondrit en om 11 uur, na de eucharistieviering, is het de beurt aan de oldtimers. In de namiddag is er om 13 uur het 20ste groot petanquetornooi. De slotdag staat in het teken van de jaarmarkt met speciale prijzen voor de deelnemende inwoners van de wijk. Ook de jaarlijkse vriendenschieting op de twee liggende wippen mag niet ontbreken. Doorlopend is er ook een tentoonstelling over 60 jaar Veldkantkermis. Alle info op www.veldkantkermis.be.