60ste editie van Veldkantkermis is groot succes WHW

21 juli 2019

17u30 0 Grimbergen Koppen lopen aan het Lintbos dit weekend. De 60ste editie van Veldkantkermis kende een perfecte start. Morgen vindt de laatste dag plaats.

Om 21 uur werd de aftrap gegeven van de bekende kermis. Onder de frisse tonen van dansorkest ‘New Bis Band’ zetten de talrijk opgekomen gasten hun eerste danspasjes. Zaterdag konden de bezoekers een koopje doen op de rommelmarkt. De jongeren keken ondertussen uit naar de verschillende kermisattracties. De allerjongsten schaarden zich ondertussen rond de ‘Playmobiel’. Naast ontspanning was er natuurlijk ook plaats oor de nodige inspanning. De 12de editie van de Veldkantjogging zorgde voor ettelijke zweetdruppels in het warme weer. Een van de hoogtepunten kwam er zaterdagavond. Tijdens de Nacht van de Veldkant vierde discobar Steve McDonald met de nodige beats zijn vijftigste verjaardag.

Van een rustige ochtend was er op zondag geen sprake. Al om 9 uur ronkten de vintage tractoren voor een rondrit. Om 11 uur was het na de eucharistieviering de beurt aan de oldtimers. In de namiddag deden de vele bezoekers het rustiger aan bij de 20ste editie van het grote petanquetornooi. Morgen staat in het teken van de jaarmarkt met speciale prijzen voor de deelnemende inwoners van de wijk. Ook de jaarlijkse vriendenschieting op de twee liggende wippen mag niet ontbreken.