60 bewoners en personeelsleden van psychiatrisch verzorgingstehuis Kraaienberg getest op COVID-19 Margo Koekoekx

30 april 2020

17u56 0 Grimbergen Vorige week zaterdag konden voor het eerst alle personeelsleden en bewoners van PVT Kraaienberg getest worden op COVID-19.

Alle 60 testen van zowel bewoners als personeelsleden van het psychiatrisch verzorgingstehuis bleken negatief te zijn. “De uitslag luchtte niet enkel ons, maar vooral ook de bewoners en hun familieleden op. Wij hopen dit natuurlijk te kunnen bestendigen”, zegt algemeen directeur Philip Pittevils.

Het buitenhouden van het virus is volgens de directeur hoofdzakelijk te danken aan de snelle maatregelen die ze troffen. “Al twee tot drie weken voordat de overheid bezoek verbood, deden wij dat al. Niet-dringende leveringen werden meteen stopgezet. Noodzakelijke leveringen bleven twee dagen in quarantaine. We pasten onze animatie aan en de bewoners mochten – helaas – niet meer op weekend naar hun ouders of partner.” Wel kwam er een aangepaste animatie zoals film kijken in de eetzaal en wandelen op eigen terrein samen met telkens één bewoner en één begeleider.

Ze blijven alles in het werk stellen om het virus buiten hun deuren te houden.