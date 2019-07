42ste varkensmarkt sluit Kanaalfeesten af DBS

14u41 0 Grimbergen De laatste dag van de Kanaalfeesten staat vandaag in het teken van de 42ste editie van de ‘varkensmarkt’ - zeg maar jaarmarkt - en de landbouwprijskampen. Het aangename zomerweer lokte deze morgen dan ook al heel wat volk naar de omgeving van de brug.

Onder meer runderen, geiten, schapen, ezels, Brabantse trekpaarden en zelfs lama’s waren in vol ornaat te bezichtigen. Voor het eerst in jaren waren er ook opnieuw varkens op de varkensmarkt.

Op de middag was er de traditionele varkenspootworp, gevolgd door een vol namiddagprogramma met onder meer kinderanimatie, wielercriteriums, een openbare verkoop van fietsen en motoren door het gemeentebestuur. Vanavond gaat het feest nog even door in de Eldorado met dj Pietie en een optreden van de Time Machine Partyband.