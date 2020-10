40 Grimbergse handelaars verenigen zich als ‘Feniksstation’: nieuwe naam, nieuw elan en acties aan de lopende band Margo Koekoekx

07 oktober 2020

12u58 0 Grimbergen Wel veertig Grimbergse handelaars in de Wolvertemsesteenweg en omgeving gaan ervoor. “We kunnen klagen in een hoekje, of we kunnen samen aan een zeel trekken en er gewoon voor gaan”, zegt Anja Van Nuffel. Ze kozen voor de nieuwe naam Feniksstation en vuren de ene na de andere actie op de consumenten af.

Binnenkort zal de Wolvertemsesteenweg voor de zoveelste keer open liggen. Al zou het deze keer de laatste keer moeten zijn aangezien de rioleringsproblematiek grondig aangepakt wordt en ook het bufferbekken er eindelijk zal komen. De grondige werken zullen ruim 14 maanden duren.

Anja Van Nuffel van optiek Petillion: “Het idee was er al langer. Van de verenigde handelaars overschakelen naar een nieuwe naam. Nu de werken voor de deur staan is het moment daar. We gaan voor een nieuwe website waar je alle handelaars van de regio, dus Wolvertemsesteenweg en aanpalende straten in de buurt van het busstation, op terug vindt. Etienne Van der Zijpen van Thermae Grimbergen zorgde voor de opvallende groene vlaggen en vroeg wie er graag één wou. Iedereen is positief ingesteld om hier een mooi verhaal van te maken.” Oplettende passanten ontdekten de nieuwe naam al: Feniksstation.

Gedurende de werken gaan er op elk moment acties lopen bij de handelaren. Er zal altijd wel iemand zijn die een actie heeft lopen. “We gaan dit goed op elkaar afstemmen en hopen zo dat de consumenten nog steeds de weg naar ons vinden. Het zal de moeite blijven om te shoppen bij Feniksstation.”

Parking

“Gelukkig hielden ze rekening met voldoende parking in de straat en zal de gemeente werken met de blauwe schijf. Zo is er steeds plek voor kort parkerende shoppers”, aldus Van Nuffel. Verder voorzien ze in de Stationstraat extra parking op een braakliggend terrein en zal een deel van de Beiaardlaan voorzien worden op parkeermogelijkheid voor de handelaars.