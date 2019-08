360 fietsers verkennen Lus van Grimbergen JCV

15 augustus 2019

18u41 0 Grimbergen Donderdag namen 361 recreatieve fietsers opnieuw deel aan ‘De Lus’, een fietstocht van tussen de 25 of 80 kilometer in en rond Grimbergen. Door het slechte weer was er een derde minder deelnemers dan op andere jaren.

Het slechte weer gooide roet in het eten, zodat het evenement niet zo succesvol was als andere jaren. “We zagen een derde minder deelnemers”, zegt sportfunctionaris Hilde Docus. “Anderzijdcs hebben de deelnemers ook geluk gehad. Er was geen enkel incident, zelfs geen platte band.”

Dankzij het lusconcept kon iedereen de tocht nop zijn of haar eigen tempo afleggen. Fietsers vertrokken aan het Guldendal, dat voor de gelegenheid omgetoverd was tot een recreatiedorp. Er stonden springkastelen, drankstands, gekke fietsen en kinderen konden er workshops volgen. Speciale gast was de stappentrapper, waarbij je je eigen smoothie bij elkaar kon trappen. Na de tocht werden er nog drie fietsen verloot aan enkele gelukkige deelnemers.