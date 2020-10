28 nieuwe besmettingen op één dag in Grimbergen: “Extra waakzaamheid en actie zijn nodig” Margo Koekoekx

09 oktober 2020

11u20 0 Grimbergen De laatste dagen stijgt het aantal COVID-19 besmettingen in Grimbergen. Op één dag kwamen er 28 nieuwe gevallen bij. De gemeente vraagt dan ook met aandrang aan al haar inwoners om de coronamaatregels strikt na te leven. Er komen extra controles op straat, in de horeca en bij sportactiviteiten.

De voorbije 14 dagen waren er al 298 bevestigde coronabesmettingen (bron: www.sciensano.be) in Grimbergen. Het gemeentebestuur volgt de cijfers nauwgezet op, samen met de overheid en de huisartsen. Laatst waren er 28 nieuwe besmettingen op één dag.

“Er is geen reden tot paniek, maar extra waakzaamheid en actie zijn nodig”, zegt burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld). “We moeten vermijden dat het aantal besmettingen verder stijgt. Ik roep alle inwoners op om de coronamaatregelen nauwgezet na te leven.”

Sportclubs

De gemeente zal nog meer inzetten op controles op straat, bij horeca en sportactiviteiten. Wie de regels overtreedt zal de gevolgen ervan moeten dragen. “We merken dat alles goed geregeld is tijdens de sportactiviteiten. Het probleem stelt zich echter erna wanneer men toch doucht, de kleedkamers gebruikt of wanneer sporters nog een glas drinken in de kantine. Ook hier moeten de coronaregels strikt nageleefd worden”, benadrukt burgemeester Selleslagh. De gemeente zal alle sportclubs en horeca nogmaals herinneren aan de maatregelen.

De gemeente roept ook op om de zes gouden regels te respecteren: beperk het aantal nauwe contacten en hou je aan de regels voor bijeenkomsten. Hou voldoende afstand van mekaar, draag een mondneusmasker en was regelmatig je handen. Wees extra waakzaam in de buurt van kwetsbare mensen.

“Door nu de regels met z’n allen strikt toe te passen, zorgen we ervoor dat er veilig gewoond, gewerkt en genoten kan worden in onze gemeente”, besluit burgemeester Selleslagh.