260 muzikanten zetten sporthal Humbeek op stelten met ‘De Vlam’-concerten: “Inspiratie gehaald bij Night of the Proms” JCV

08 maart 2020

12u16 0 Grimbergen De ‘De Vlam’-concerten Humbeek trokken zowel vrijdag als zaterdag een vol huis. Bijna 1.200 mensen gingen naar de tot concertzaal omgebouwde sporthal. Met net geen 260 muzikanten en zangers op een podium was er dan ook spektakel te over.

De organisatie kon zondag in ieder geval tevreden terugblikken op de twee concerten. “Zowel het publiek als de muzikanten waren heel enthousiast en ik denk dat we iedereen met een goed gevoel naar huis hebben kunnen sturen”, zegt Patrick De Groef, voorzitter van d’Harmonie. “We hebben dan ook gezocht naar een mengeling van populaire nummers en echte harmoniestukken. De Night of the Proms was onze inspiratie daarvoor. Het moest herkenbaar blijven en ik denk dat het publiek daar heel goed op gereageerd heeft. Zo’n concert is altijd spannend omdat je maar weinig tijd hebt om je in de zaal zelf voor te bereiden.”

De keuze om met andere koren samen te werken was voor De Groef vanzelfsprekend. “We hadden in het verleden al spektakels met dans gedaan en koren stonden al lang op ons lijstje”, zegt hij. “We hebben contact opgenomen met een dertigtal koren en acht hebben er gereageerd. Dat dit jaar de World Choir Games, zeg maar de olympische spelen voor koren, doorgaan in Vlaanderen is een extra pluspunt. De Vlam voor de Choir Games stond dit weekend op ons concert, waarna we ze doorsturen naar Lint. Daarmee hadden we ook ons thema voor het spektakel.”

Veel stemmen

Naast d’Harmonie namen ook acht koren uit de buurt deel aan de concerten. “Dat moet ook wel want tegenover een harmonie moet je al veel stemmen zetten om voldoende klank te krijgen”, zegt Susie Vertongen van het koor Carmina uit Meise. ”Gelukkig hadden we op voorhand veel samen gerepeteerd om het geluid goed te krijgen. Als de harmonie ook tempert op bepaalde momenten, komt het geluid helemaal tot zijn recht.”

De samenwerking met de andere koren en d’Harmonie is voor Vertongen een groot pluspunt. “Het zorgt voor veel verbinding tussen de verschillende koren”, zegt ze. “De World Choir Games doen dat trouwens ook, die verschillende mensen samen brengen. Ik ben alvast blij dat deze concerten goed verlopen zijn. Dat ze uitverkocht waren is een extra opsteker. Voor mij was ‘Once Upon a Time in The West’ van Ennio Morricone een hoogtepunt. We deden ook een Swahili-lied van componist Christopher Tin en dat was heel leuk om te zingen.”

Naast d’Harmonie namen ook de koren Basaltes, Solares, Helicante, de stem-band, Salvocalee, Carmina, Andatino en Andante deel aan de concerten.