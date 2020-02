260 man in één repetitielokaal: eerste repetitie van acht koren en één harmonie voor Koorvlam-concert Margo Koekoekx

18 februari 2020

14u52 1 Grimbergen Maar liefst acht koren kwamen samen in Humbeek om de kelen open te zetten. Dat deden ze onder begeleiding van d’Harmonie uit Humbeek. Voor het eerst repeteerden alle partijen samen. 200 zangstemmen, 60 muzikanten en een dirigent moeten het Koorvlam-concert 6 en 7 maart tot een goed einde brengen.

Patrick De Groef, voorzitter van d’Harmonie: “We proberen telkens iets speciaals te doen met ons concert. We hadden al het paard van Troje, de Big Bang, De Stoel en nu De Vlam.” Dat thema kozen ze niet zomaar, het is om extra bekendheid te geven aan de World Choir Games die dit jaar in ons land doorgaan. Zij hanteren daarvoor het principe van de olympische vlam onder de koren.

“We werkten in het verleden al samen met dansgroepen, deze keer met acht koren uit de buurt. Het is iets speciaals en het is zeker niet evident om een koor boven een harmonie uit te laten zingen, maar met dit aantal moet dat zeker lukken”, zegt hij optimistisch.

De acht koren zijn: Basaltes, Solares, Helicante, de stem-band, Salvocalee, Carmina, Andatino en Andante.