2,5 miljoen euro voor extra plaatsen in basisschool Sint-Jozef DBS

01 juli 2019

16u39 0 Grimbergen De Vlaamse overheid heeft ruim 4 miljoen euro aan subsidies toegekend voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs in Vlaams-Brabant. Zo ontvangt de Vrije Basisschool Sint-Jozef in Strombeek-Bever bijna 2,5 miljoen euro voor extra plaatsen in de klas. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits zet zo de inhaalbeweging om schoolgebouwen te vernieuwen en te moderniseren onverminderd voort.

AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, kende van maart tot en met mei 2019 bijna 40 miljoen euro subsidies toe voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) in Vlaanderen en Brussel. Daarvan gaat ruim 4 miljoen euro naar het vernieuwen en moderniseren van schoolgebouwen in Vlaams-Brabant.

Schoolbesturen kunnen via verschillende manieren (afhankelijk van bouwprogramma en kostprijs) subsidies krijgen voor de bouw- of verbouwingswerken aan hun school. Zo krijgen 4 scholen in Vlaams-Brabant meer dan 100.000 euro subsidies.

Concreet ontvangt de vrije basisschool Sint-Jozef in Strombeek-Bever bijna 2,5 miljoen euro voor de afbraak en nieuwbouw van een volledig blok met als doel extra plaatsen in de klas te creëren. Ook basisschool Virgo De Heide uit Londerzeel krijgt 18.265,74 euro voor het plaatsen van een buitenzonnewering en buitendeuren.