18 maanden cel voor richten met geladen pistool naar agent WHW

18 februari 2020

17u28 0 Grimbergen Een 52-jarige man uit Grimbergen is veroordeeld tot 18 maanden cel voor verboden wapenbezit en het bedreigen van een politieagent. Bij een interventie voor een burenruzie richtte hij een geladen pistool op de agent.

Op 22 december 2017 werd de politie in Grimbergen opgeroepen voor een burenruzie in een flatgebouw. Eén van de agenten belde aan bij de vijftiger, één van de partijen in de burenruzie, maar toen die de deur opendeed, richtte hij meteen een geladen pistool op de agent. Die sloeg meteen de deur dicht. Even later drong hij samen met een collega en met getrokken wapens de flat binnen, waar de agenten de vijftiger op de loop zagen gaan. Hierop volgde een korte maar hevige achtervolging, waarbij de man een scooter op de agenten duwde. Ook kwam het tot een schermutseling waarbij de man een vuistslag uitdeelde en het wapen van één van de agenten probeerde te bemachtigen. Dat mislukte, en hij kon overmeesterd worden. De bedreigde agent was door het incident dermate getraumatiseerd dat hij zijn overplaatsing aanvroeg naar een andere dienst.

Volgens de verdediging worstelde de vijftiger op het moment van de feiten met een ernstig drankprobleem, waarvoor hij sindsdien in behandeling is. Hij was ook een verwoed wapenverzamelaar, maar was zo onder de indruk van de feiten dat hij vrijwillig afstand heeft gedaan van al zijn wapens, klonk het.