16 maanden cel voor dief die wegvlucht met open koffer Wouter Hertogs

13 juli 2020

11u13 0 Grimbergen Een 31-jarige Roemeen is veroordeeld tot 16 maanden cel voor twee diefstallen uit wagens. De man richtte zich op duur werkmateriaal.

Op 12 april zag een inwoner van Roosdaal hoe een man in de wagen van zijn buur was aan het rommelen. Hij zag hoe de man werkmateriaal uit de wagen nam en sprak hem hierop aan. Hierop sprong de dief in zijn wagen en reed weg met de koffer nog open. Daarom viel er een deel van het net gestolen materiaal op straat. De attente buur had een deel van de nummerplaat kunnen noteren. De gegevens werden meteen doorgegeven en op de beelden van een ANPR-camera op de Brusselse Ring kon de wagen getraceerd worden. Uiteindelijk kon een patrouille de wagen tegenhouden ter hoogte van de afrit Strombeek-Bever. De man bleek een Roemeen te zijn die nog maar 1 maand in ons land was. Op 9 april had hij in Mol al eens hetzelfde gedaan. “Ik had geen geld en was radeloos. Met de opbrengst van het werkmateriaal zou ik naar Frankrijk gaan”, gaf hij voor de rechtbank toe. Naast de 16 maanden cel sprak de rechter ook de verbeurdverklaring van zijn wagen uit.