15 maanden cel voor luidruchtige auto-inbreker Wouter Hertogs

01 oktober 2020

14u58 0 Grimbergen Een twintiger is veroordeeld tot 15 maanden cel voor één gelukte inbraak in een wagen en een reeks mislukte inbraken. Daarnaast kreeg hij 3 maanden cel omdat hij illegaal in ons land verblijft.

In de nacht van 28 op 29 juli werd een bewoner van Strombeek-Bever wakker van het lawaai van gebroken glas. Hij keek naar buiten en zag hoe een jongeman een geparkeerde Citroën aan het doorzoeken was. Toen de inbreker doorhad dat hij betrapt was, nam hij de benen. Toch gaf hij de moed nog niet op. Enkele straten verder sloop hij de parking van een Carrefour op en doorzocht hij meerdere geparkeerde wagens. Zonder succes, want buit vond hij nergens. De politie, gealarmeerd na de eerste inbraak, trof hem aan op de parking. Ontkennen had geen zin want naast enkele gesneuvelde autoruiten stelden de agenten ook vast dat de rechterhand van de man onder het bloed zat.