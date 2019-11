15 Grimbergse handelaars verwennen hun klanten op donderdagavond ter ere van Thanksgiving Margo Koekoekx

28 november 2019

15u51 1 Grimbergen De handelaars uit Grimbergen slaan de handen weer in elkaar. Samen organiseren ze We Thank & We Give, een toepasselijke naam. “Iedereen kent black friday, wij wouden iets anders en gaan voor Thanksgiving!”, vertelt Tamara Roelants (38) van Tamoiselle. Donderdagavond 28 november houden 15 handelaars uit Grimbergen centrum de deuren wat langer open.

Tijdens het We Thank & We Give event rollen ze de rode loper voor je uit en kan je terecht bij hen voor je inkopen tot 20u. Je ontvangt een kleine attentie en een glaasje om te klinken op Thanksgiving. Mocht je nog niet weten wanneer je kerstinkopen te doen, donderdagavond zou wel eens het perfecte moment kunnen zijn.

Deelnemende zaken zijn Tamoiselle, Esthetiek Kaat Blommaert, Dekoratie Gaudaen, apotheek De Helm, Sablon, De Temmerman, Medico, Roma, Allure Boetiek, Van Laer, Antje, Hostenbach, Bij Yvette, Standaard boekhandel en La Carte Blanche.