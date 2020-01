10 sluikstorters geïdentificeerd na controle van afval MKV

15 januari 2020

14u22 1 Grimbergen Het gemeentebestuur van Grimbergen heeft vorige week opnieuw een grote opruim- en controleactie aan het afvalverzamelpunt op het Gemeenteplein in Strombeek gehouden. De diensten achterhaalden de identiteit van 10 sluikstorters nadat ze het afval onderzochten. Zij mogen zich aan een boete verwachten. Het verzamelpunt op het plein verdwijnt binnenkort.

De gemeente organiseerde op 7 januari opnieuw een grote opruimactie op het gemeenteplein in Strombeek waarbij alle achtergelaten vuilniszakken geopend werden om zo de identiteit van de overtreders te achterhalen. “Van 10 personen kon de identiteit achterhaald worden. Hun gegevens werden overgemaakt aan de politie, die hen een boete zal sturen”, aldus burgemeester Chris Selleslagh.

“We moeten helaas vaststellen dat heel wat mensen met minder goede bedoelingen de afvalpunten misbruiken om hun afval illegaal te storten. Uit controles is al vaak gebleken dat het meestal om directe omwonenden gaat. Het is onbegrijpelijk en bijzonder jammer dat zij hun eigen omgeving op die manier vervuilen en zorgen voor overlast voor zichzelf en hun buren”, zegt schepen Eric Nagels.

Containers

De gemeente heeft nu beslist om het afvalpunt af te schaffen. De overlast was te groot en de kosten voor de opkuis liepen te hoog op. Er zullen afgesloten containers geplaatst worden waar omwonenden hun afval op een reglementaire wijze in zullen kunnen deponeren. De bewoners van het Gemeenteplein ontvangen binnenkort een brief met meer informatie.

Drie medewerkers van de technische dienst hadden vier uur nodig om de 12 kubieke meter afval te verwijderen en te controleren. Het afvalpunt is er omdat er op het Gemeenteplein grote werken aan de gang zijn waardoor de vuilniswagen niet tot bij de appartementsgebouwen kan. De omwonenden konden hun huishoudelijk afval op de daarop voorziene dagen in een reglementaire zak deponeren aan het afvalpunt.