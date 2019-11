10 jaar Gault Millau voor Restaurant 52 in Strombeek Margo Koekoekx

06 november 2019

10u31 3 Grimbergen Restaurant 52 in Strombeek staat al voor de tiende keer op rij in de Gault Millau. “We werken no nonsense en het basisproduct staat centraal bij ons”, klinkt het bij chef en eigenaar Philippe Dedoncker.

Philippe Dedoncker (54) en zijn partner Saskia Wesse (51) hebben dezelfde passie. Ze leven voor hun keuken én voor hun twee spruiten. Hoewel in restaurantgidsen staan geen doel is voor het koppel doet het hen wel altijd plezier. Het restaurant dat je terugvindt in huisnummer 52 bestaat al 15 jaar en staat sinds 10 jaar in de Gault Millau. Dit keer kregen ze nog een half puntje extra en stegen zo van 13 naar 13,5 op 20.

No-nonsense

“We werken al jaren op dezelfde manier en zijn van plan om dat zo verder aan te houden. Het is een kleinschalig restaurant met een huiselijke sfeer en kwaliteit staat bij ons centraal. Dat is te merken aan een kleine kaart en een capaciteit van 20 personen per service”, legt Philippe uit. “Bij ons is het op alle vlak recht toe recht aan en alles wat op je bord beland is vers klaargemaakt. Coquilles haal ik zelf uit de schelp, geen ingevroren toestanden hier. Eigenlijk alles wat je hier ziet is zelf gemaakt.” Het koppel verbouwde het rijhuis destijds zelf en ook de inrichting is van eigen hand.

Reizen en horeca

Ze deden ervaring op in o.a. Cyprus en Dubai. In Dubai deden waar ze maar liefst drie restaurantopeningen. Ze wouden eigenlijk nog naar Bali trekken maar hebben die plannen opgeborgen en zijn gelukkig nog steeds in Strombeek te vinden.

Jong en oud kan bij Restaurant 52 terecht voor een Europese, moderne keuken. Enkel in het weekend is het aangeraden om te reserveren.