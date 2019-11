1.000.001,25 euro voor Lottowinnaar in Grimbergen MKV

12u29 0 Grimbergen Fabienne Verveckken (55) van de Press Shop in Grimbergen lijkt wel een geluksbrenger te zijn. Ze kon vrijdag haar derde lottowinnaar vieren! De gelukzak van dienst is een gepensioneerde 65-plusser uit Vlaams-Brabant die anoniem wenst te blijven.

Caroline Vangoidsenhoven van De Nationale Loterij mocht de 52ste winnaar van dit jaar in België feliciteren. “Het gaat om een gepensioneerde man die anoniem wenst te blijven. Wat zijn levensstijl betreft gaat er voor hem niet veel veranderen, hij is een heel nuchtere man. Hij liet ons wel weten meer te gaan genieten van het leven”, zegt ze. “Verder weten we dat hij al van de eerste trekking meespeelt voor kleine bedragen en een vaste speler is”, gaat ze verder. Eerder won de man al eens 250 euro, nu ging hij er vandoor met 1.000.001,25 euro.

Fabienne Verveckken, eigenares van de winkel, had in haar voormalige winkel in Jette ook al twee winnaars. In 2000 won iemand 1 miljoen Belgische Frank en later iemand 987.000 euro. “Ik doe nochtans niets speciaals met die lotjes, misschien ben ik gewoon een ‘lucky woman’”, klinkt het. “Erg om te zeggen, maar ik speel zelf niet mee met Lotto, ik waag eerder mijn kans bij Euromillions”, besluit ze.

Zoals voorgaande keren verwacht ze ook deze keer een stijging in de verkoop de komende maanden. “Je merkt dat dat leeft bij de mensen en dat er dan wat meer mensen hun kans wagen, natuurlijk”, aldus Fabienne. Wie ook eens een kans wil wagen in de winkel van ‘lucky woman’ Fabienne, kan terecht in de Press Shop in de Wolvertemsesteenweg 102 in Grimbergen. “Win je niets, dan steun je nog altijd onze goede doelen”, laat Caroline weten.