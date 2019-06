‘Tea-room met restaurant’ blijkt dancing die tot vier uur openblijft: gemeente weigert vergunning voor waterpijpbar Dimitri Berlanger

07 juni 2019

15u28 4 Grimbergen De gemeente Grimbergen weigert een vergunning te verlenen aan waterpijpbar Lavilla Supernatural in de Boechoutlaan. Volgens schepen Bart Laeremans (Vernieuwing) stelt zich vooral een probleem naar verkeersveiligheid toe omdat maar de helft van het vereiste aantal parkeerplaatsen (31) voorzien zijn. Daarnaast kwamen er heel wat bezwaarschriften van buurtbewoners én een negatief advies van buurgemeenten Meise en Wemmel. “Ze beweren bovendien tegenover ons dat het om een ‘tea-room met restaurant’ gaat, maar ze maken intussen wel publiciteit als dancing die tot 4 uur openblijft. We voelen ons bedot.”

Ook al niet bevorderlijk voor het vertrouwen was uiteraard de opmerkelijke démarche van de uitbaters om deuren van Laville Supernatural al op 19 april open te zwaaien. Weliswaar zeer prematuur, want zonder enige vergunning. In de loungebar konden klanten iets drinken, maar ook waterpijp roken. Op termijn willen de uitbaters op de eerste verdieping ook een restaurant openen. Opvallend aan de bar zijn ook de late openingsuren. Op weekdagen zou Lavilla Supernatural van 16 tot 2 uur openblijven, op vrijdag en zaterdag zelfs tot 4 uur.

Geen brandweerverslag

Maar nog geen week na die ‘officiële opening’ werd de loungebar alweer verzegeld door de politie. “Zowel voor de omgevings- als voor de uitbatingsvergunning werd een aanvraag ingediend, maar werd het licht nog niet op groen gezet”, klonk het bij burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld). “Bovendien was er ook nog geen brandweerverslag. Het is dan ook onverantwoord om een bar te openen waar tientallen klanten naartoe komen maar waar nog geen enkele vergunning voor verkregen werd. Om die reden ondertekende ik het burgemeestersbesluit om de keet voor onbepaalde tijd te sluiten.”

Intussen heeft het gemeentebestuur zich over de vergunningsaanvraag gebogen en nu ook beslist om die te weigeren. “Het grote probleem is de mobiliteit”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Laeremans (Vernieuwing). “Het project moet in zijn totaliteit 31 parkeerplaatsen en 15 fietsenstalplaatsen voorzien terwijl in de aanvraag maar sprake is van amper 16 parkeerplaatsen en zelfs geen enkele fietsenstalling. Dat is dus totaal onvoldoende en vooral problematisch voor de verkeersveiligheid.”

Geurhinder

Daarnaast spelen nog een aantal factoren. “Zo zijn er nog een aantal zaken van het brandweerverslag niet in orde en kwamen er ook heel wat bezwaarschriften van buurtbewoners binnen. Tijdens die ene week waren er bijvoorbeeld al heel wat klachten over geurhinder omdat er blijkbaar op het terras waterpijp gerookt werd. Tenslotte zijn er ook nog negatieve adviezen van Meise en Wemmel. De zaak ligt namelijk echt op de grens met die twee gemeenten.”

Laeremans heeft er ook naar eigen zeggen ook moeite mee dat de uitbaters naar het gemeentebestuur toe laten uitschijnen dat Lavilla Supernatural een ‘tea-room met restaurant’ is. “Terwijl ze in hun veelal Franstalige publiciteit, die ze vooral in het Brusselse maken, rondbazuinen dat het gaat om een dancing en dat ze in het weekend zelfs tot 4 uur open blijven. Tel daarbij het feit dat ze dus al eens hebben geopend zonder vergunning en het is duidelijk dat het vertrouwen enigszins zoek is.”

Volgens Laeremans hebben de uitbaters laten verstaan dat ze eerder een nieuw dossier zullen inzien dan in beroep te gaan tegen de weigering van de omgevingsvergunning. “We zullen die aanvraag op dat moment met de nodige aandacht opnieuw bekijken.”

De uitbaters van Lavilla Supernatural zelf waren niet bereikbaar voor commentaar.