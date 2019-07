‘Te Deum’ in basiliek op 21 juli DBS

15 juli 2019

De viering van de Nationale Feestdag (elk jaar in een andere deelgemeente) vindt deze keer plaats in Grimbergen centrum.

Om 10 uur is er een eucharistieviering met het ‘Te Deum’ in de Sint-Servaasbasiliek. Deze wordt uitgezonden op radio (Radio 1) en televisie (Eén). Nadien volgt de optocht tot aan het monument der gesneuvelden met een bloemenhulde. Aansluitend is er nog een receptie in de raadzaal van het gemeentehuis. Iedereen is welkom.